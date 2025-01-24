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Тряхнуло даже чертей в аду: на Украину «уронили» гигантскую бомбу – «монстра»

Тряхнуло даже чертей в аду: на Украину «уронили» гигантскую бомбу – «монстра»

Bulkin Sergey\news.ru\Global Look Press 263,9 тыс прочтений 2 дня назад В последние дни российские ракеты и бомбы наносили удары по различным объектам на Украине, включая аэродромы, электростанции, заводы, вражеские «располаги» и другие цели.

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Комментарии
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ак
александр крот
Это нужно было делать вчера и начинать с границе с польше и тд
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18 час.

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