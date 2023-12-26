С 2024 года в Алтайском крае увеличится минимальный размер оплаты труда

Вчера в правительстве состоялось подписание поправок к трехстороннему соглашению о размере минимальной зарплаты в реальном секторе экономики 25 декабря в правительстве Алтайского края состоялось подписание поправок к трехстороннему соглашению о размере минимальной зарплаты в реальном секторе экономики.