С 2024 года в Алтайском крае увеличится минимальный размер оплаты труда

Вчера в правительстве состоялось подписание поправок к трехстороннему соглашению о размере минимальной зарплаты в реальном секторе экономики 25 декабря в правительстве Алтайского края состоялось подписание поправок к трехстороннему соглашению о размере минимальной зарплаты в реальном секторе экономики.
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