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Даниил ОДОЕВСКИЙ: Во втором тайме, когда выходил на мяч, кто-то влетел мне в лицо. Гуардадо, по-моему. Хорошо, что нам тогда не забили

Даниил ОДОЕВСКИЙ: Во втором тайме, когда выходил на мяч, кто-то влетел мне в лицо. Гуардадо, по-моему. Хорошо, что нам тогда не забили

Вратарь «сине-бело-голубых» поделился эмоциями от дебюта в еврокубках, который он провел на ноль. — Суперстранный для вас день: вроде как дебют за «Зенит» в еврокубках, вы — один из самых молодых вратарей в истории клуба в еврокубках, играете на ноль, но при этом команда не выходит в следующий раунд.

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