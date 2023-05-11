Будет работать без сбоев: РФ и Индия выстраивают торговлю в рупиях

Большое количество рупий, которые появились в России в 2022 году, не станет проблемой. Москва и Нью-Дели постепенно отрабатывают систему расчетов в национальных валютах, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» экономист Юрий Твердохлеб.