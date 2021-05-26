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На особо охраняемой территории Забайкалья провели рейды

На особо охраняемой территории Забайкалья провели рейды

Сотрудники Минприроды Забайкалья  провели рейды в «Ивано-Арахлейском» природном парке. Пять рыболовных сетей общей протяженностью 250 метров было изъято у трёх нарушителей, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

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