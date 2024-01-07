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СК: в Подольске прошли обыски в организации, причастной к ЧП на теплотрассе

СК: в Подольске прошли обыски в организации, причастной к ЧП на теплотрассе

В Подольске следователи и криминалисты пришли с обысками в обслуживавшую котельную организацию, из-за неправильной эксплуатации которой прорвало теплотрассу.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Пьяный оператор накрутил температуру/давление, а отдерут всё руководство, еще и котельную отберут у &quot;эффективных менагеров&quot;. И это правильно. Нельзя отдавать жизненно важные отрасли и объекты в частные руки, шаурмечную - пожалуйста, а котельную, из-за поломки которой маломобильные люди могут просто замерзнуть в своих квартирах - не надо. При таких морозах перехватит трубы в земле, так что надо молиться, чтобы морозы отпустили.
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18 час.
леонид рыбаков
деньги не пахнут вот и результат  и главное они ни при делах
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17 час.

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