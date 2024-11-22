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Сильвестр Сталлоне готов сняться еще в двух сезонах сериала «Король Талсы»

Сильвестр Сталлоне готов сняться еще в двух сезонах сериала «Король Талсы»

Сериал «Король Талсы» планирует остаться в Оклахоме. Предполагается, что знаменитый актер и продюсер Сильвестр Сталлоне близок к подписанию соглашения с Paramount+ на участие в третьем и четвертом сезонах криминальной драмы.

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