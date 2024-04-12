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Bloomberg: у США отсутствует «план Б» по помощи Киеву

Bloomberg: у США отсутствует «план Б» по помощи Киеву

Согласно информации, полученной от американских чиновников и опубликованной в Bloomberg, США столкнулись с отсутствием альтернативного плана для предоставления военной помощи Киеву, кроме как зависших в конгрессе $60 миллиардов.

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