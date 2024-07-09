Минфин: расходы бюджета России на нацпроекты исполнены на 45,9% от плана

Министерство финансов России заявило, что расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 июля, по предварительной информации, исполнены на 1,414 трлн рублей, или на 45,9% от годового плана.
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