В селе Михайловка Сакского района появился современный пункт почтовой связи

Его построили в ритме времени: качественно и всего за пять месяцев. Это модульное здание отвечает всем требованиям доступности: при входе установлена кнопка вызова для маломобильной группы посетителей, вывешена и табличка с шрифтом Брайля для слабовидящих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии