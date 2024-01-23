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В селе Михайловка Сакского района появился современный пункт почтовой связи

В селе Михайловка Сакского района появился современный пункт почтовой связи

Его построили в ритме времени: качественно и всего за пять месяцев. Это модульное здание отвечает всем требованиям доступности: при входе установлена кнопка вызова для маломобильной группы посетителей, вывешена и табличка с шрифтом Брайля для слабовидящих.

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