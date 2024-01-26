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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🇷🇺 Вертолёт Ка-27ПС Морской авиации Черноморского флота отработал взаимодействие с патрульным кораблем Экипаж вертолёта «Ка-27ПС» Морской авиации ЧФ отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля, который патрулирует акватории Чёрного моря и защищает гражданские суда на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины.

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