Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🇷🇺 Вертолёт Ка-27ПС Морской авиации Черноморского флота отработал взаимодействие с патрульным кораблем Экипаж вертолёта «Ка-27ПС» Морской авиации ЧФ отработал организацию взаимодействия с экипажем патрульного корабля, который патрулирует акватории Чёрного моря и защищает гражданские суда на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины.