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Кампания по ликвидации прошла успешно: Украинская ПВО уничтожена русскими - экс-разведчик США

Кампания по ликвидации прошла успешно: Украинская ПВО уничтожена русскими - экс-разведчик США

Экс-разведчик США Риттер заявил, что кампания по ликвидации украинской ПВО прошла успешно.Армии России хватило всего нескольких месяцев, чтобы уничтожить все украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), переданные западными союзниками.

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