Экс-разведчик США Риттер заявил, что кампания по ликвидации украинской ПВО прошла успешно.Армии России хватило всего нескольких месяцев, чтобы уничтожить все украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), переданные западными союзниками.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что кампания по ликвидации украинской ПВО прошла успешно.Армии России хватило всего нескольких месяцев, чтобы уничтожить все украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), переданные западными союзниками.
Свежие комментарии