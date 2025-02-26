Слейтесь в радости одной: Зимний фестиваль в Сочи объединил культуры

XVIII Зимний международный фестиваль искусств в Сочи завершился Фантазией для фортепиано, хора и оркестра Людвига ван Бетховена с участием Дениса Мацуева, Всероссийского юношеского симфонического оркестра и Государственной академической хоровой капеллы России им.