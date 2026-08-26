Сила в правде
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Сила в правде

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Стримы, контент и актерская подача: что дает модели контракт со студией

Стримы, контент и актерская подача: что дает модели контракт со студией

Стримы для модельного агентства - профессия с расписанием, светом, камерой 1080p, оплатой эфирных часов: студии Петербурга за 2026 год обещают новичку 60 000-150 000 руб.

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