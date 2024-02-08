Революция военного дела. Уроки СВО от Балуевского

Хм, бывший глава Генштаба Балуевский (если это действительно он, так как в статье косвенная речь приводится третьим лицом), анализируя СВО в спецжурнале Минобороны, перечисляет главные особенности нынешней войны, которые оказались неожиданностью для военных стратегов.