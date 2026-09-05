Путин заявил, что «Бухта Север» станет крупнейшим северным нефтяным портом

Терминал «Бухта Север» станет самым крупным северным нефтяным портом. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин.
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