Movie review: 'Practical Magic 2' sells witches short

"Practical Magic 2," in theaters Thursday, regresses its characters and separates them in a convoluted magic quest with lazy attempts at comedy.
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