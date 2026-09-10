Ученый Росгидромета назвал причину гибели альпинистов на Мижирги

Трагедия на горе Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии унесла жизни 14 альпинистов. Согласно Владимиру Докукину из Росгидромета, причиной могло стать таяние ледника.
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