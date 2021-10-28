Мировое обозрение

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Трамп объяснил опасность введения «налога на миллиардеров» в США

Трамп объяснил опасность введения «налога на миллиардеров» в США

Сверхбогатые люди из-за «налога на миллиардеров» могут эмигрировать, «оставив США на произвол судьбы».

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