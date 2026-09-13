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Кетамин и активность мозга у пожилых с депрессией меняются по часам

Кетамин и активность мозга у пожилых с депрессией меняются по часам

После одной инфузии кетамина у пожилых ветеранов с устойчивой к лечению депрессией мозговая активность изменяется волнами — каждый раз по-разному через 1 час, 24 часа и 7 дней.

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