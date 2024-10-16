Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Америка хрипит от возмущения, но кого это волнует

Америка хрипит от возмущения, но кого это волнует

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Северный Морской Путь (СМП) стал притчей во языцех. На западе всех просто бросает в дрожь, когда они слышат о том, что Россия установила полный стратегический контроль над этими морскими просторами.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Какие молодцы!  рада за своих!
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14 час.
Александр Пятнистый
Ну отчсего же так...За определенную Россией мзду- пропустим по разику))))
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10 час.
Людмила Фирстова
Обойдутся, пусть смотрят и завидуют
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8 час.

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