ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Северный Морской Путь (СМП) стал притчей во языцех. На западе всех просто бросает в дрожь, когда они слышат о том, что Россия установила полный стратегический контроль над этими морскими просторами.
Америка хрипит от возмущения, но кого это волнует
Комментарии
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Регина Толстоброва
Какие молодцы! рада за своих!
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14 час.
Александр Пятнистый
Ну отчсего же так...За определенную Россией мзду- пропустим по разику))))
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10 час.
Людмила Фирстова
Обойдутся, пусть смотрят и завидуют
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8 час.
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