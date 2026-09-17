Представлены телевизоры ViewSonic диагональю 32, 43, 50, 55 и 65 дюймов

Новые телевизоры работают на Google TV Ref+ 5.0 и Android 14, поддерживают HDR, Dolby Audio и Chromecast ViewSonic представила серию телевизоров на платформе Google TV, ориентированную на коммерческое использование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым