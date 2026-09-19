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FiNE NEWS

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Toyota RAV4 превратили в австралийского боевика: массивный металлический щит вместо переднего бампера

Когда в Австралии говорят о безопасности на дороге, имеют в виду совсем не то, что европейцы. Там на загородных трассах реальную опасность представляют столкновения с кенгуру и другими крупными животными.

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