Toyota RAV4 превратили в австралийского боевика: массивный металлический щит вместо переднего бампера

Когда в Австралии говорят о безопасности на дороге, имеют в виду совсем не то, что европейцы. Там на загородных трассах реальную опасность представляют столкновения с кенгуру и другими крупными животными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Противопехотные м...
- Лёд в бачке омыва...
- Бразильцы выбираю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым