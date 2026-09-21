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Миронов не дотянул. «Справедливая Россия» пока за бортом Госдумы

Миронов не дотянул. «Справедливая Россия» пока за бортом Госдумы

«Справедливая Россия» Сергея Миронова пока остается за пределами Госдумы — партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

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