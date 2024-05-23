Global Look Press/Johannes Neudecker/dpa Кризис на Украине затянулся из-за действий Великобритании и ее союзников, которые помешали России и Украине достичь мира, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
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