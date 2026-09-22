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MeMo-Logic

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(Не)забытое старое: какие сумки заменят тоут осенью-2026

(Не)забытое старое: какие сумки заменят тоут осенью-2026

В этом сезоне практичность уступает место женственности: вместо огромных шопперов и тоутов на подиумах появились яркие и, порой, неожиданные модели, цель которых — создавать настроение, а не вмещать ноутбук .

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