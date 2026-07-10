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Полный расклад на возвращение России в мировой футбол на июль 2026-го: кто против и как это будет выглядеть

Полный расклад на возвращение России в мировой футбол на июль 2026-го: кто против и как это будет выглядеть

Главное еще впереди.Международный олимпийский комитет временно снял ограничения с Олимпийского комитета России.

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