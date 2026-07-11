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Макелеле не согласен с критикой Мбаппе: «В «Реале» нет хавбека, который продвигал бы мяч. Килиан часто опускается в центр, но кто впереди? Когда он в штрафной, он забивает»

Бывший полузащитник « Реала » Клод Макелеле поддержал Килиана Мбаппе на фоне критики за излишний индивидуализм.

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