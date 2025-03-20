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«Миннесота» без Капризова всухую обыграла «Сиэтл»

«Миннесота» без Капризова всухую обыграла «Сиэтл»

Состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» на своем льду обыграла «Сиэтл» со счетом 4:0.

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