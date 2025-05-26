Полицейские и общественники Самарской области в рамках акции «Будь в форме» продолжают проводить профориентационные мероприятия со школьниками

Полицейские Самарской области ведут активную профориентационную работу с подрастающим поколением, направленную на формирование положительного образа сотрудника органов внутренних дел, профессиональное самоопределение несовершеннолетних и ориентирование их на поступление в ведомственные вузы системы МВД России.