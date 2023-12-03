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WP: Трамп объявил о начале "крестового похода" против Байдена

WP: Трамп объявил о начале "крестового похода" против Байдена

Global Look Press/Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos Бывший президент США Дональд Трамп назвал свое участие в президентской гонке "крестовым походом" против нынешнего главы государства Джо Байдена, который "разрушает демократию".

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