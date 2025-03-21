Расследование дела в отношении приказавшего нанести удар по школе в Судже завершено

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных формирований Украины Ростислава Карпуши (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который приказал нанести ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа в Курской области, а до этого отдал приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе.
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