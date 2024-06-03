Военкор Коц: ВСУ используют новую тактику массовых сбросов снарядов волнами

Боевики киевского режима сменили тактику и теперь бьют по приграничным территориям большим количеством снарядов, сбросы осуществляют волнами, пишет «Царьград» со ссылкой на военного корреспондента Александра Коца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии