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Военкор Коц: ВСУ используют новую тактику массовых сбросов снарядов волнами

Военкор Коц: ВСУ используют новую тактику массовых сбросов снарядов волнами

Боевики киевского режима сменили тактику и теперь бьют по приграничным территориям большим количеством снарядов, сбросы осуществляют волнами, пишет «Царьград» со ссылкой на военного корреспондента Александра Коца.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Снаряды не сбрасывают, ими обстреливают!
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