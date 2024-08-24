Кургинян: устроившие провокацию в Курске готовятся к большой войне с РФ

Мир готовится к эскалации конфликта с Россией, поэтому пытаться в этих условиях «договориться и замириться» с Западом или паниковать — это очень опасный шаг, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 23 августа в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».