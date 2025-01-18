Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ульянов назвал неготовность Запада препятствием для возобновления СВПД

Ульянов назвал неготовность Запада препятствием для возобновления СВПД

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал нынешнюю ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), также известным как Соглашение по иранской ядерной программе.

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