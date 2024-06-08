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Каспер Рууд: «Не буду выступать на турнирах перед «Уимблдоном», но на нем, конечно, сыграю»

Каспер Рууд: «Не буду выступать на турнирах перед «Уимблдоном», но на нем, конечно, сыграю»

– Будете смотреть матчи на следующей неделе или постараетесь немного отвлечься от тенниса? – Может быть, не на следующей, но вообще я считаю, что теннис на траве – это весело, и, наверное, я буду смотреть финал.

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