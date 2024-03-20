Британский министр Фрэйзер считает, что FA должна запретить трансгендерным женщинам выступать в женском футболе: «Они получают преимущество»

Такое мнение высказала секретарь по культуре, СМИ и спорту Великобритании Люси Фрэйзер. Сейчас игроки старше 16 лет, которые родились мужчинами, совершили трансгендерный переход и выразили желание выступать в женском футболе, должны доказывать, что уровень тестостерона в их крови находится «в пределах нормы для женщин».
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