На фестивале «Браво, артист» поддерживают молодых и ярких исполнителей

В Москве стартовал новый фестивальный сезон «Браво, артист». На XIX международный мультижанровый фестиваль-конкурс съехались более 100 участников из разных уголков нашей страны – Твери, Тулы, Калуги, Владимира, Новомосковска, Зеленограда, Дзержинска, Серпухова, Подольска и др.
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