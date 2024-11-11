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    storm24 о чём хайп?Олег Сирота отреа...
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    Вы сами к этому подтолкнули. Если бы вы меньше обворовывали людей вывозя капитал за границу ,может люди меньше шумели...Эксперты ВШЭ и Ол...

На фестивале «Браво, артист» поддерживают молодых и ярких исполнителей

На фестивале «Браво, артист» поддерживают молодых и ярких исполнителей

В Москве стартовал новый фестивальный сезон «Браво, артист». На XIX международный мультижанровый фестиваль-конкурс съехались более 100 участников из разных уголков нашей страны – Твери, Тулы, Калуги, Владимира, Новомосковска, Зеленограда, Дзержинска, Серпухова, Подольска и др.

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