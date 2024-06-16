С огромным уважением поздравляем Блинову Татьяну Михайловну с профессиональным праздником, днём медицинского работника! Выражаем вам благодарность за нелегкий труд и теплое отношение к пациентам.
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С огромным уважением поздравляем Блинову Татьяну Михайловну с профессиональным праздником, днём медицинского работника! Выражаем вам благодарность за нелегкий труд и теплое отношение к пациентам.