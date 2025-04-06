Мать Овечкина заявила, что ее сын не думает о рекордах в НХЛ

Татьяна Овечкина, мать российского хоккеиста Александра Овечкина, который выступает за клуб из НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», в шоу «Великая погоня» высказалась о погоне сына за рекордом по количеству голов в НХЛ.
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