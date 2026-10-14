Комплекс, ранее принадлежавший Елецкому университету, пустовал и разрушался, теперь территория почти в 14 гектаров перейдет муниципалитету для жилой застройки, в том числе для участников и ветеранов СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым