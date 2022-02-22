98 пунктов размещения беженцев из Донбасса подготовили в Волгоградской области

Отметим, что в список, согласно постановлению вице-губернатора Евгения Харичкина, пунктов вошли как гостиницы, так и базы отдыха, санатории, лагеря, квартиры обычных жителей Волгоградской области, выразивших готовность помочь беженцам и не только.