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98 пунктов размещения беженцев из Донбасса подготовили в Волгоградской области

98 пунктов размещения беженцев из Донбасса подготовили в Волгоградской области

Отметим, что в список, согласно постановлению вице-губернатора Евгения Харичкина, пунктов вошли как гостиницы, так и базы отдыха, санатории, лагеря, квартиры обычных жителей Волгоградской области, выразивших готовность помочь беженцам и не только.

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