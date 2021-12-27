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Селихова кинули на 3 млн рублей: «Просто в долг взял человек из Москвы»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, как его обманули на крупную сумму. – Хоть раз в жизни тебя жестко обманывали или кидали только потому, что ты футболист? – Ну, конечно.

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