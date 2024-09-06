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Московское "Динамо" уверенно добыло первую победу в КХЛ

Московское "Динамо" уверенно добыло первую победу в КХЛ

Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) одержал победу над череповецкой "Северсталью". Встреча, проходившая в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), завершилась со счетом 3:1 в пользу московского коллектива.

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