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Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении школы и поликлиники из-за обстрела ВСУ

Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении школы и поликлиники из-за обстрела ВСУ

Украинские военные в очередной раз обстреляли Горловку. В результате повреждения получили здания поликлиники, школы №30 и управление труда и социальной защиты населения Никитовского района, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

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