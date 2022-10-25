Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении школы и поликлиники из-за обстрела ВСУ

Украинские военные в очередной раз обстреляли Горловку. В результате повреждения получили здания поликлиники, школы №30 и управление труда и социальной защиты населения Никитовского района, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
Украинские военные в очередной раз обстреляли Горловку. В результате повреждения получили здания поликлиники, школы №30 и управление труда и социальной защиты населения Никитовского района, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
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