Украина постоянно пересматривает свои «несокрушимые» нарративы, в зависимости от ухудшения ситуации, с опозданием на полгода.
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