Глава военно-гражданской администрации Энергодара сообщил о попытке высадки украинского десанта

Александр Волга утверждает, что перед этим ВСУ нанесли удар по электрическим сетямГлава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара сообщил о предотвращении попытки высадки украинского десанта рядом с городом.
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