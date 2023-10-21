Коллекцию картин Сильвио Берлускони планируется передать в парк развлечений

Заместитель министра культуры Италии, известный итальянский искусствовед Витторио Сгарби предположил, что коллекцию картин бывшего премьер-министра и миллионера Сильвио Берлускони можно передать в парк развлечений или на киностудию.
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