В зоне риска черный аист. Как изменения климата могут повлиять на популяцию птиц?

Из-за участившихся ветровалов многие крупные птицы, в том числе и краснокнижные, оказались под ударом Изменение климата, в результате которого Алтайский край все чаще оказывается под натиском сильных ветров, может отрицательно сказаться на популяции крупных птиц.
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