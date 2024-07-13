Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    желательно разобраться в данных исторических вопросах - как можно гордится величием советских граждан и их достижения...80 лет назад, 13 ...
  • Анжела Якубовская
    Но мы сделаем, все что от нас зависит. И нам сразу станет легче. Проверено😄😄😆80 лет назад, 13 ...
  • Астон Мартин
    так заберут и оштрафуют80 лет назад, 13 ...

80 лет назад, 13 июля советские войска освободили Вильнюс

80 лет назад, 13 июля советские войска освободили Вильнюс

Вильнюс был первой столицей союзной республики, которая была оккупирована в ходе Великой Отечественной войны – немецко-фашистские войска заняли город уже 24 июня 1941 года.

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Комментарии
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Астон Мартин
так заберут и оштрафуют
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15 час.
Анжела Якубовская
Но мы сделаем, все что от нас зависит. И нам сразу станет легче. Проверено😄😄😆
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15 час.
Астон Мартин
желательно разобраться в данных исторических вопросах - как можно гордится величием советских граждан и их достижениями и в тоже время не осуждать тех кто эти достижения нивелировал , где логика ???🤔
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14 час.

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