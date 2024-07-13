80 лет назад, 13 июля советские войска освободили Вильнюс

Но мы сделаем, все что от нас зависит. И нам сразу станет легче. Проверено😄😄😆

Астон Мартин

желательно разобраться в данных исторических вопросах - как можно гордится величием советских граждан и их достижениями и в тоже время не осуждать тех кто эти достижения нивелировал , где логика ???🤔