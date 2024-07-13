Вильнюс был первой столицей союзной республики, которая была оккупирована в ходе Великой Отечественной войны – немецко-фашистские войска заняли город уже 24 июня 1941 года.
80 лет назад, 13 июля советские войска освободили Вильнюс
Комментарии
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Астон Мартин
так заберут и оштрафуют
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15 час.
Анжела Якубовская
Но мы сделаем, все что от нас зависит. И нам сразу станет легче. Проверено😄😄😆
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15 час.
Астон Мартин
желательно разобраться в данных исторических вопросах - как можно гордится величием советских граждан и их достижениями и в тоже время не осуждать тех кто эти достижения нивелировал , где логика ???🤔
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14 час.
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